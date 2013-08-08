IQ—RENT – аренда тарелок, мебели, текстиля и оборудования для мероприятий.

Компания IQ-RENT – надёжный и ответственный партнёр для организации мероприятий. Праздники и деловые мероприятия, лаундж и бизнес зоны – с арендой нашей столовой посуды, банкетных столов и стульев. Мы поможем сделать комфортным и стильным мероприятие любого формата, уровня и масштаба.

Возможность заказать посуду, мебель и другое оборудование в аренду позволяет существенно сэкономить затраты. Взять оборудование в аренду гораздо выгоднее, чем покупать!

Если меню уже составлено, наши специалисты помогут рассчитать необходимое количество посуды, определиться с выбором. Мы можем осуществить доставку, вывоз, монтаж и демонтаж мероприятия.

Предлагаем комфортные условия сотрудничества, конкурентные цены, огромное разнообразие оборудования. Мы следим за тенденциями и регулярно пополняем свой ассортимент новинками. В нашем каталоге представлены и эксклюзивные предметы посуды и аксессуаров. Среди них серии Mozart, Afrodita Gold, Afrodita, Ancer Gold, Steelite.

В IQ-RENT вы найдёте всё необходимое для организации мероприятия!

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