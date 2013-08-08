Предлагаем широкий ассортимент оборудования и декора для организации мероприятий!!!
Москва: +7 915 215-20-20
Москва: +7 915 215-20-20
IQ—RENT – аренда тарелок, мебели, текстиля и оборудования для мероприятий.
Компания IQ-RENT – надёжный и ответственный партнёр для организации мероприятий. Праздники и деловые мероприятия, лаундж и бизнес зоны – с арендой нашей столовой посуды, банкетных столов и стульев. Мы поможем сделать комфортным и стильным мероприятие любого формата, уровня и масштаба.
Возможность заказать посуду, мебель и другое оборудование в аренду позволяет существенно сэкономить затраты. Взять оборудование в аренду гораздо выгоднее, чем покупать!
Если меню уже составлено, наши специалисты помогут рассчитать необходимое количество посуды, определиться с выбором. Мы можем осуществить доставку, вывоз, монтаж и демонтаж мероприятия.
Предлагаем комфортные условия сотрудничества, конкурентные цены, огромное разнообразие оборудования. Мы следим за тенденциями и регулярно пополняем свой ассортимент новинками. В нашем каталоге представлены и эксклюзивные предметы посуды и аксессуаров. Среди них серии Mozart, Afrodita Gold, Afrodita, Ancer Gold, Steelite.
IQ-RENT в цифрах:
У нас вы можете арендовать все от вилки до шатра. Мы постоянно добавляем товары в наш каталог, ориентируясь на потребности наших клиентов.
Мы всегда следим за ценами на рынке, что бы сделать Вам лучшее предложение цены аренды посуды и оборудования.
Мы всегда доставляем чистую, целую посуду и оборудование. После каждого мероприятия мы проводим антибактериальную мойку посуды и оборудования.
Мы доставим и установим оборудование в любую точку Москвы и Санкт-Петербурга. Сбор посуды и оборудования после мероприятия, мы тоже берем на себя.
Выражаем Вам искреннюю благодарность и глубокую признательность за плодотворное сотрудничество в 2017 году.
Мы верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений, надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
Желаем успешного развития и достижения новых вершин в бизнесе.
С уважением,
Исполнительный директор
Ad Gustum catering
Арбузов Владислав
От лица нашей компании «Деллос кейтеринг» хотим выразить свою благодарность всему коллективу компании «АйКью Рент» , которая зарекомендовала себя как надежный деловой партнер. Основной принцип работы основан на партнерских отношениях со своими клиентами. Взаимное сотрудничество занимает, на наш взгляд, большое место в сфере событийного кейтеринга.
С уважением,
Генеральный директор
«Деллос кейтеринг»
Митрохин Александр
Компания «IQ-RENT» аккредитована сообществом профессионалов, как поставщик услуг аренды оборудования для проведения мероприятий. В сообщество Catering Professional входят ведущие кейтеринговые компании России.
Большое спасибо за прекрасную работу.
С вами приятно сотрудничать: стекло чистое, без сколов , тарелки также без нареканий. Салфетки белые без пятен и наглаженные.
Благодаря вам стараемся давать гостям качественный сервис!
Мария Романовская
Организатор частных мероприятий.
Посольство Финляндии в Российской Федерации, выражает благодарность компании IQ-RENT за долгосрочное сотрудничество, а так же за оперативное и качественное обслуживание мероприятий.
Посольство Финляндии в РФ
Мы с удовольствием сотрудничаем с компанией IQ-RENT на всех наших мероприятиях. Ребята берут на себя всю головную боль по организации, доставке и вывозе всего необходимого оборудования. Сегодня мы не представляем нашу работу, без помощи IQ-RENT.
Давыдова Татьяна
Менеджер по организации мероприятий